Marché de Noël de Charols place du village Charols

Marché de Noël de Charols

place du village Salle Maurice Rodet Charols Drôme

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Le Comité des Fêtes vous invite à une journée festive et chaleureuse au cœur du village ! Plus d’une trentaine de stands de producteurs, artisans et artistes.

place du village Salle Maurice Rodet Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 61 42 69 comite.des.fetes.de.charols@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes invites you to a warm and festive day in the heart of the village! Over thirty stalls featuring producers, craftspeople and artists.

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu einem festlichen und gemütlichen Tag im Herzen des Dorfes ein! Mehr als dreißig Stände von Produzenten, Handwerkern und Künstlern.

Italiano :

Il Comité des Fêtes vi invita a una giornata calda e festosa nel cuore del villaggio! Oltre trenta bancarelle di produttori, artigiani e artisti.

Espanol :

El Comité des Fêtes le invita a una jornada cálida y festiva en el corazón del pueblo Más de treinta puestos de productores, artesanos y artistas.

