Marché de Noël de Charols place du village Charols
place du village Salle Maurice Rodet Charols Drôme
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Le Comité des Fêtes vous invite à une journée festive et chaleureuse au cœur du village ! Plus d’une trentaine de stands de producteurs, artisans et artistes.
place du village Salle Maurice Rodet Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 61 42 69 comite.des.fetes.de.charols@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes invites you to a warm and festive day in the heart of the village! Over thirty stalls featuring producers, craftspeople and artists.
German :
Das Festkomitee lädt Sie zu einem festlichen und gemütlichen Tag im Herzen des Dorfes ein! Mehr als dreißig Stände von Produzenten, Handwerkern und Künstlern.
Italiano :
Il Comité des Fêtes vi invita a una giornata calda e festosa nel cuore del villaggio! Oltre trenta bancarelle di produttori, artigiani e artisti.
Espanol :
El Comité des Fêtes le invita a una jornada cálida y festiva en el corazón del pueblo Más de treinta puestos de productores, artesanos y artistas.
