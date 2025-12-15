Marché de Noël de Charroux Bosmie-l’Aiguille
Marché de Noël de Charroux Bosmie-l’Aiguille samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël de Charroux
Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Le quartier de Charroux sera à la fête ce dimanche là! Plongez dans une ambiance chaleureuse et gourmande avec un marché de Noël organisé en partenariat par La Valise à Savons et compagnie et la brasserie Le Chat Roux réunissant artisans, créateurs et producteurs locaux. Entre crêpes, bières artisanales, vin chaud et planches apéro, l’après-midi se savoure au fil des stands et des découvertes.
La magie continue avec un défilé de tracteurs décorés, porté par les agriculteurs du territoire.
À la nuit tombée, la fête s’intensifie lors de l’anniversaire du Chat Roux DJ set, danse et convivialité jusqu’au petit matin pour célébrer cette première bougie dans une atmosphère festive et pétillante. .
Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 42 52 84
