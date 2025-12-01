Marché de Noël de Chasnais Salle des fêtes Chasnais

Marché de Noël de Chasnais

Salle des fêtes Place Serge Caillaud Chasnais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Un rendez-vous incontournable pour dynamiser le centre-bourg et partager la magie de Noël. Restauration sur place ou à emporter. Baptême de l’air à gagner !

Restauration en continu, burger sur place ou a emporter

Baptême de l’air à gagner !

Une vingtaine d’exposants, artisans et producteurs locaux, prêts à faire découvrir leurs créations et leurs saveurs. Des animations pour toute la famille, dans une atmosphère authentique et joyeuse avec des jeux en bois et enquête le Grinch ! .

+33 6 45 61 04 99 aml.ecolechasnais@gmail.com

English :

A not-to-be-missed event to revitalize the town center and share in the magic of Christmas. Catering on site or to take away. Baptism of the air to be won!

