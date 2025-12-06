Marché de Noël de Chaspuzac

Salle des fêtes Chaspuzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Le comité des fêtes de Chaspuzac organise son traditionnel marché de Noël artisans, commerçants, producteurs, proposeront, chocolat, foie gras, charcuterie, mais aussi décoration, bijoux…) & nombreuses animations.

.

Salle des fêtes Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 89 62 61

English :

The Comité des fêtes de Chaspuzac organizes its traditional Christmas market: craftsmen, traders, producers, will offer chocolate, foie gras, charcuterie, but also decoration, jewelry…) and plenty of entertainment.

German :

Das Festkomitee von Chaspuzac organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt: Handwerker, Händler und Produzenten bieten Schokolade, Foie Gras, Wurstwaren, aber auch Dekoration, Schmuck…) & zahlreiche Animationen.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Chaspuzac organizza il tradizionale mercatino di Natale: artigiani, commercianti e produttori venderanno cioccolato, foie gras, salumi, decorazioni, gioielli, ecc.) e tanti intrattenimenti.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Chaspuzac organiza su tradicional mercado navideño: artesanos, comerciantes y productores venderán chocolate, foie gras, charcutería, adornos, bisutería, etc.) y numerosas animaciones.

L’événement Marché de Noël de Chaspuzac Chaspuzac a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay