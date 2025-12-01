Marché de Noël de Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère
route de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-21
Les associations Vivre à l’école de Bonlieu et Amicale des écoles du Châtelard organisent le marché de Noël de Châteauneuf-sur-Isère.
route de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes marchenoel.chato26300@gmail.com
English :
The Vivre à l’école de Bonlieu and Amicale des écoles du Châtelard associations organize the Châteauneuf-sur-Isère Christmas market.
German :
Die Vereine Vivre à l’école de Bonlieu und Amicale des écoles du Châtelard organisieren den Weihnachtsmarkt in Châteauneuf-sur-Isère.
Italiano :
Le associazioni Vivre à l’école de Bonlieu e Amicale des écoles du Châtelard organizzano il mercatino di Natale a Châteauneuf-sur-Isère.
Espanol :
Las asociaciones Vivre à l’école de Bonlieu y Amicale des écoles du Châtelard organizan el mercado navideño de Châteauneuf-sur-Isère.
