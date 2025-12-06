Marché de Noël de Châteauroux Châteauroux

Marché de Noël de Châteauroux

Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le traditionnel marché de Noël de Châteauroux ouvre ses chalets place de la République dès le samedi 6 décembre jusqu’au mercredi 24 décembre.

C’est dans une chaleureuse ambiance empreinte de l’esprit de Noël que les décorations de Noël, les articles de fête, les produits du terroir et les fabrications artisanales, sont présentés dans la trentaine de chalets de bois. L’occasion de trouver à coup sûr de quoi habiller son sapin, des idées de cadeaux originales ou de quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes de fin d’année.

Marché quotidiennement animé par des déambulations musicales, la présence de mascottes de Noël sans oublier l’incontournable visite du Père Noël et de sa lutine ! .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 48 81 christelle.durbecq@chateauroux-metropole.fr

English : Châteauroux Christmas Market

Châteauroux’s traditional Christmas market opens its chalets on Place de la République from Saturday December 6 to Wednesday December 24.

German : Marché de Noël de Châteauroux

Der traditionelle Weihnachtsmarkt von Châteauroux öffnet seine Hütten auf der Place de la République vom Samstag, 6. Dezember, bis Mittwoch, 24. Dezember.

Italiano : Mercatino di Natale di Châteauroux

Il tradizionale mercatino di Natale di Châteauroux apre i suoi chalet in Place de la République da sabato 6 dicembre a mercoledì 24 dicembre.

Espanol : Mercado navideño de Châteauroux

El tradicional mercado navideño de Châteauroux abre sus casetas en la plaza de la República desde el sábado 6 de diciembre hasta el miércoles 24 de diciembre.

