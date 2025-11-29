Marché de Noël de Chaumergy Chaumergy

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00

2025-11-29

Dès 16h00 retrouver de nombreux exposants pour des idées cadeaux avec Buvette et snacking sur place. Dès 18h30 dégustation de vins du Jura avec un vignerons   .

5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91  lemeixjura@gmail.com

