Marché de Noël de Chaumergy Chaumergy
5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura
Gratuit
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
2025-11-29
Dès 16h00 retrouver de nombreux exposants pour des idées cadeaux avec Buvette et snacking sur place. Dès 18h30 dégustation de vins du Jura avec un vignerons .
5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91 lemeixjura@gmail.com
