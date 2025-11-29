Marché de Noël de Chaumont-sur-Tharonne Chaumont-sur-Tharonne


193 Rue du Bois Fraisier Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher


Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29


Marché de Noël à l’espace Tharonne de Chaumont-sur-Tharonne.
Plus d’informations au 06.76.18.87.90 ou au 06.34.03.00.65 .
193 Rue du Bois Fraisier Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 76 18 87 90 marchenoelchaumontsurtharonne@gmail.com
English :
Christmas market at the Espace Tharonne in Chaumont-sur-Tharonne.
German :
Weihnachtsmarkt im Espace Tharonne in Chaumont-sur-Tharonne.
Italiano :
Mercatino di Natale all’Espace Tharonne di Chaumont-sur-Tharonne.
Espanol :
Mercado de Navidad en el Espace Tharonne de Chaumont-sur-Tharonne.
