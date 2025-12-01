Marché de Noël de Cheillé Cheillé
Marché de Noël de Cheillé Cheillé dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de Cheillé
Rue des Vergers Cheillé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Au programme
Marché de Noël avec exposants en extérieur toute la journée et nouveaux exposants en intérieur l’après-midi
Restauration & buvette
Manège
Ateliers et animations pour les enfants
Présence du Père Noël
Tombola
Food truck Les P’tits Oignons et fouées de la Poule Couasse
Au programme
Marché de Noël avec exposants en extérieur toute la journée et nouveaux exposants en intérieur l’après-midi
Restauration & buvette
Manège
Ateliers et animations pour les enfants
Présence du Père Noël
Tombola
Food truck Les P’tits Oignons et fouées de la Poule Couasse .
Rue des Vergers Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
On the program:
Christmas market with outdoor exhibitors all day and new indoor exhibitors in the afternoon
Catering & refreshments
Merry-go-round
Workshops and entertainment for children
Presence of Santa Claus
Tombola
Les P?tits Oignons food truck and fouées from La Poule Couasse
L’événement Marché de Noël de Cheillé Cheillé a été mis à jour le 2025-11-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme