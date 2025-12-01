Marché de Noël de Cheillé Cheillé

Marché de Noël de Cheillé

Rue des Vergers Cheillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Au programme

Marché de Noël avec exposants en extérieur toute la journée et nouveaux exposants en intérieur l’après-midi

Restauration & buvette

Manège

Ateliers et animations pour les enfants

Présence du Père Noël

Tombola

Food truck Les P’tits Oignons et fouées de la Poule Couasse

Rue des Vergers Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

On the program:

Christmas market with outdoor exhibitors all day and new indoor exhibitors in the afternoon

Catering & refreshments

Merry-go-round

Workshops and entertainment for children

Presence of Santa Claus

Tombola

Les P?tits Oignons food truck and fouées from La Poule Couasse

