Marché de Noël de Chemillé Place du Château Chemillé-en-Anjou

Marché de Noël de Chemillé

Place du Château CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Cette année, le marché de Noël de Chemillé se déroulera sous la grande halle du Théâtre Foirail les 13 et 14 décembre.

Venez découvrir plus d’une soixantaine d’exposants/artisans en tous genre (alimentaire, déco, textile, bijoux etc.

Des animations vous seront proposées tout au long du week-end chorale, spectacle de marionnettes, balade en calèche…

Vous pourrez également vous restaurer sur place et déguster notre vin chaud (avec modération).

Le Père Noël sera présent pour le plaisir des petits et des grands. .

Place du Château CHEMILLE Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 01 15 88

English :

Chemillé Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt in Chemillé

Italiano :

Mercatino di Natale di Chemillé

Espanol :

Mercado de Navidad de Chemillé

