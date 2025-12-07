Marché de noel de Chevannes Salle Polyvalente Chevannes
Marché de noel de Chevannes Salle Polyvalente Chevannes dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noel de Chevannes
Salle Polyvalente 6 Rue des Écoles Chevannes Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël le dimanche 07 décembre 2025 à Chevannes de 10h à 18h .
Salle Polyvalente 6 Rue des Écoles Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie@chevannes.fr
English : Marché de noel de Chevannes
L’événement Marché de noel de Chevannes Chevannes a été mis à jour le 2025-12-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)