Marché de Noël de Chezal-Benoit Chezal-Benoît

Marché de Noël de Chezal-Benoit

Grande Rue Chezal-Benoît Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’asso les p’tites mains casalaises organise son marché de Noël à la salle des fêtes de Chezal-Benoît avec une quinzaine d’exposants dont l’association qui vous proposera ses nombreuses créations artisanales.

Artisanat, idées cadeaux originales à offrir ou à s’offrir, vous êtes au bon endroit ! Sur place, vous profiterez de la présence du père noël, d’une tombola avec de nombreux lots à gagner, buvette, sandwichs et pâtisseries pour vous régaler. La Tatoueuse, Charlène, proposera des flashs sur place. .

+33 6 48 66 95 95

English :

The association les p’tites mains casalaises organizes its Christmas market in the village hall of Chezal-Benoit.

German :

Die asso les p’tites mains casalaises organisiert ihren Weihnachtsmarkt im Festsaal von Chezal-Benoit.

Italiano :

Les p’tites mains casalaises organizza il suo mercatino di Natale nella sala del villaggio di Chezal-Benoit.

Espanol :

Les p’tites mains casalaises celebra su mercado navideño en el salón del pueblo de Chezal-Benoit.

