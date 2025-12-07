Marché de Noël de Chezal-Benoit Chezal-Benoît
Marché de Noël de Chezal-Benoit Chezal-Benoît dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Chezal-Benoit
Grande Rue Chezal-Benoît Cher
Gratuit
Gratuit
Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
L’asso les p’tites mains casalaises organise son marché de Noël à la salle des fêtes de Chezal-Benoît avec une quinzaine d’exposants dont l’association qui vous proposera ses nombreuses créations artisanales.
Artisanat, idées cadeaux originales à offrir ou à s’offrir, vous êtes au bon endroit ! Sur place, vous profiterez de la présence du père noël, d’une tombola avec de nombreux lots à gagner, buvette, sandwichs et pâtisseries pour vous régaler. La Tatoueuse, Charlène, proposera des flashs sur place. .
Grande Rue Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 48 66 95 95
English :
The association les p’tites mains casalaises organizes its Christmas market in the village hall of Chezal-Benoit.
German :
Die asso les p’tites mains casalaises organisiert ihren Weihnachtsmarkt im Festsaal von Chezal-Benoit.
Italiano :
Les p’tites mains casalaises organizza il suo mercatino di Natale nella sala del villaggio di Chezal-Benoit.
Espanol :
Les p’tites mains casalaises celebra su mercado navideño en el salón del pueblo de Chezal-Benoit.
