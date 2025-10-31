Marché de Noël de Chinon Chinon
Marché de Noël de Chinon Chinon samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de Chinon
Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël de Chinon
Marché de Noël de Chinon .
Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 53 00
English :
Chinon Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt in Chinon
Italiano :
Mercato di Natale di Chinon
Espanol :
Mercado de Navidad de Chinon
L’événement Marché de Noël de Chinon Chinon a été mis à jour le 2025-10-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme