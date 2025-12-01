Marché de Noël de Chisseaux Chisseaux

Marché de Noël de Chisseaux

Marché de Noël à Chisseaux le 14 décembre 2025 de 10h à 18h à la Salle Saint Vincent de Chisseaux. Entrée gratuite.

– Nombreux artisans

– Vin chaud, chocolat, crêpe

– Restauration sur place

– Vente d’objets de Noël fabriqués par les membres

– Boîte aux lettres de Noël

– Présence de SpiderMan et SpiderGwen Mickey et Minnie

– Photos dans un décors féerique avec le Père Noël .

Rue du Vaumorin Chisseaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 90 75

English :

Christmas Market in Chisseaux on December 8, 2024 from 10am to 6pm at the Salle Saint Vincent

– Many craftsmen

– Mulled wine, chocolate, crêpes

– Catering on site

– Sale of Christmas items made by members

– Christmas letterbox

– Presence of SpiderMan and SpiderGwen Mickey and Minnie

German :

Weihnachtsmarkt in Chisseaux am 8. Dezember 2024 von 10 bis 18 Uhr in der Salle Saint Vincent

– Zahlreiche Kunsthandwerker

– Glühwein, Schokolade, Crêpe

– Verpflegung vor Ort

– Verkauf von Weihnachtsartikeln, die von den Mitgliedern hergestellt wurden

– Weihnachtlicher Briefkasten

– Anwesenh

Italiano :

Mercatino di Natale a Chisseaux l’8 dicembre 2024 dalle 10 alle 18 presso la Salle Saint Vincent:

– Molti artigiani

– Vin brulé, cioccolata, frittelle

– Ristorazione in loco

– Vendita di articoli natalizi realizzati dai soci

– Cassetta delle lettere di Natale

– Presenza di SpiderMan e SpiderGw

Espanol :

Mercado de Navidad en Chisseaux el 8 de diciembre de 2024 de 10:00 a 18:00 en la Salle Saint Vincent:

– Numerosos artesanos

– Vino caliente, chocolate, tortitas

– Restauración in situ

– Venta de artículos navideños elaborados por los socios

– Buzón navideño

– Presencia de SpiderMan y SpiderGwe

