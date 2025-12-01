Marché de Noël de Chisseaux Chisseaux

Rue du Vaumorin Chisseaux Indre-et-Loire

Marché de Noël à Chisseaux le 14 décembre 2025 de 10h à 18h à la Salle Saint Vincent de Chisseaux. Entrée gratuite.
– Nombreux artisans
– Vin chaud, chocolat, crêpe
– Restauration sur place
– Vente d’objets de Noël fabriqués par les membres
– Boîte aux lettres de Noël
– Présence de SpiderMan et SpiderGwen Mickey et Minnie
– Photos dans un décors féerique avec le Père Noël   .

Rue du Vaumorin Chisseaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 90 75 

English :

Christmas Market in Chisseaux on December 8, 2024 from 10am to 6pm at the Salle Saint Vincent
– Many craftsmen
– Mulled wine, chocolate, crêpes
– Catering on site
– Sale of Christmas items made by members
– Christmas letterbox
– Presence of SpiderMan and SpiderGwen Mickey and Minnie

German :

Weihnachtsmarkt in Chisseaux am 8. Dezember 2024 von 10 bis 18 Uhr in der Salle Saint Vincent
– Zahlreiche Kunsthandwerker
– Glühwein, Schokolade, Crêpe
– Verpflegung vor Ort
– Verkauf von Weihnachtsartikeln, die von den Mitgliedern hergestellt wurden
– Weihnachtlicher Briefkasten
– Anwesenh

Italiano :

Mercatino di Natale a Chisseaux l’8 dicembre 2024 dalle 10 alle 18 presso la Salle Saint Vincent:
– Molti artigiani
– Vin brulé, cioccolata, frittelle
– Ristorazione in loco
– Vendita di articoli natalizi realizzati dai soci
– Cassetta delle lettere di Natale
– Presenza di SpiderMan e SpiderGw

Espanol :

Mercado de Navidad en Chisseaux el 8 de diciembre de 2024 de 10:00 a 18:00 en la Salle Saint Vincent:
– Numerosos artesanos
– Vino caliente, chocolate, tortitas
– Restauración in situ
– Venta de artículos navideños elaborados por los socios
– Buzón navideño
– Presencia de SpiderMan y SpiderGwe

