Marché de Noël de Civray Appel à Exposants Civray

Place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Marché d’artisans créateurs.
Balade aux lampions.
Chorale.
Animations.
Food truck.   .

Place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   assoserenidad@gmail.com

