Marché de Noël de Claix Claix

Marché de Noël de Claix

Place Jean Monet Claix Charente

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

La commune de Claix vous invite à participer à son marché de Noël. Artisanat, et animations toute la journée pour vous assurer une journée féerique.

Place Jean Monet Claix 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 31 47

The commune of Claix invites you to take part in its Christmas market. Crafts and entertainment all day long to ensure a magical day.

