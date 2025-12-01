Marché de Noël de Claix Claix
Marché de Noël de Claix Claix samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de Claix
Place Jean Monet Claix Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
La commune de Claix vous invite à participer à son marché de Noël. Artisanat, et animations toute la journée pour vous assurer une journée féerique.
Place Jean Monet Claix 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 31 47
English :
The commune of Claix invites you to take part in its Christmas market. Crafts and entertainment all day long to ensure a magical day.
