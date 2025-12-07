Marché de Noël de Cléden Cléden-Cap-Sizun
Marché de Noël de Cléden Cléden-Cap-Sizun dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Cléden
Salle polyvalente Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Visite du père Noël au cours de l’après midi.
Entrée gratuite. .
Salle polyvalente Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 32 95 21 74
English : Marché de Noël de Cléden
L’événement Marché de Noël de Cléden Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz