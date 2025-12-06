Marché de Noël de Cléron Zone artisanale et centre du village Cléron
Marché de Noël de Cléron Zone artisanale et centre du village Cléron samedi 6 décembre 2025.
Zone artisanale et centre du village Hameau du Fromage et village Cléron Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Venez profiter du marché de Noël de Cléron, découvrez nos exposants locaux, présence du Père Noël, animations, et diverses restaurations.
Concours de dessin pour les enfants le dimanche.
Lieu au Hameau du Fromage, et au centre du village .
Zone artisanale et centre du village Hameau du Fromage et village Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cleronanim@gmail.com
