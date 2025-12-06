Marché de Noël de Cléron Zone artisanale et centre du village Cléron

Marché de Noël de Cléron

Zone artisanale et centre du village Hameau du Fromage et village Cléron Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Venez profiter du marché de Noël de Cléron, découvrez nos exposants locaux, présence du Père Noël, animations, et diverses restaurations.

Concours de dessin pour les enfants le dimanche.

Lieu au Hameau du Fromage, et au centre du village .

Zone artisanale et centre du village Hameau du Fromage et village Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cleronanim@gmail.com

English : Marché de Noël de Cléron

German : Marché de Noël de Cléron

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Cléron Cléron a été mis à jour le 2025-10-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON