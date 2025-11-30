Marché de Noël de Coimères Salle multi-activité Coimères
Marché de Noël de Coimères Salle multi-activité Coimères dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël de Coimères
Salle multi-activité 26 Duthil Coimères Gironde
La commune, les associations, les exposants, créateurs, et artisans locaux vous proposent de découvrir une multitude de produits vin chaud, chocolat chaud, bières, bijoux, maroquineries, pâtisseries, cadeaux personnalisables, bougies, cosmétiques naturels, lithothérapie, vins, confitures et plein d’autres surprises …
Présence du Père Noël et d’un photographe
Tours de poney (sous réserve de la météo)
Bourriche des exposants
Pour la restauration, rôtisserie des Abauts (sur place ou à emporter) .
Salle multi-activité 26 Duthil Coimères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 00 03 contact@coimeres.fr
