Marché de Noël de Coimères Salle multi-activité Coimères

La commune, les associations, les exposants, créateurs, et artisans locaux vous proposent de découvrir une multitude de produits vin chaud, chocolat chaud, bières, bijoux, maroquineries, pâtisseries, cadeaux personnalisables, bougies, cosmétiques naturels, lithothérapie, vins, confitures et plein d’autres surprises …

Présence du Père Noël et d’un photographe

Tours de poney (sous réserve de la météo)

Bourriche des exposants

Pour la restauration, rôtisserie des Abauts (sur place ou à emporter) .

Salle multi-activité 26 Duthil Coimères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 00 03 contact@coimeres.fr

