Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Combrée MCL Ombrée d’Anjou

Marché de Noël de Combrée MCL Ombrée d’Anjou samedi 22 novembre 2025.

Marché de Noël de Combrée

MCL Bel-Air de Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :
2025-11-22

L’APE de l’école Jules Aligand de Bel-Air organise son Marché de Noël !!
Venez nombreux à notre marché de Noël pour partager un moment convivial et festif.
Au programme
Nombreux exposants Créations artisanales Idées cadeaux
Buvette avec vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud …
Restauration: croque-monsieur, frites, crèpes…
Dégustation d’huîtres
Chants des enfants de l’école à 11h30
Photos avec le Père Noël
Les bénéfices servent à financer les sorties et projets pédagogiques.
Entrée gratuite   .

MCL Bel-Air de Combrée Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 

English :

The APE of the Jules Aligand school in Bel-Air organizes its Christmas Market!

German :

Die EV der Jules Aligand Schule in Bel-Air organisiert ihren Weihnachtsmarkt!!!

Italiano :

L’APE della scuola Jules Aligand di Bel-Air organizza il suo mercatino di Natale!

Espanol :

¡El APE de la escuela Jules Aligand de Bel-Air organiza su Mercado de Navidad!

L’événement Marché de Noël de Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Anjou bleu