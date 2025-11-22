Marché de Noël de Combrée MCL Ombrée d’Anjou

Marché de Noël de Combrée

MCL Bel-Air de Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

L’APE de l’école Jules Aligand de Bel-Air organise son Marché de Noël !!

Venez nombreux à notre marché de Noël pour partager un moment convivial et festif.

Au programme

Nombreux exposants Créations artisanales Idées cadeaux

Buvette avec vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud …

Restauration: croque-monsieur, frites, crèpes…

Dégustation d’huîtres

Chants des enfants de l’école à 11h30

Photos avec le Père Noël

Les bénéfices servent à financer les sorties et projets pédagogiques.

Entrée gratuite .

English :

The APE of the Jules Aligand school in Bel-Air organizes its Christmas Market!

German :

Die EV der Jules Aligand Schule in Bel-Air organisiert ihren Weihnachtsmarkt!!!

Italiano :

L’APE della scuola Jules Aligand di Bel-Air organizza il suo mercatino di Natale!

Espanol :

¡El APE de la escuela Jules Aligand de Bel-Air organiza su Mercado de Navidad!

