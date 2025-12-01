Marché de Noël de Coray

Pors Clos Coray Finistère

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël de Coray le samedi 13 décembre à la salle Pors Clos de 10h à 17h

> différents exposants

> balade à poney

> visite du Père Noël vers 16h

> buvette (vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud…)

> restauration crêpes

> tartiflette

Contact: 06 78 39 93 47 .

Pors Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 6 78 39 93 47

L’événement Marché de Noël de Coray Coray a été mis à jour le 2025-12-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou