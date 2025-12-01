Marché de Noël de Coray Coray
Marché de Noël de Coray
Pors Clos Coray Finistère
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Marché de Noël de Coray le samedi 13 décembre à la salle Pors Clos de 10h à 17h
> différents exposants
> balade à poney
> visite du Père Noël vers 16h
> buvette (vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud…)
> restauration crêpes
> tartiflette
Contact: 06 78 39 93 47 .
Pors Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 6 78 39 93 47
