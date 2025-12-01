Marché de Noël de Courchelettes Courchelettes
Marché de Noël de Courchelettes Courchelettes jeudi 18 décembre 2025.
Marché de Noël de Courchelettes
Courchelettes Nord
Début : 2025-12-18 16:00:00
fin : 2025-12-18 21:00:00
2025-12-18
La Municipalité de Courchelettes vous invite à découvrir son Marché de Noël dès 16h.
Et à partir de 18h30 Flash Mob, Parade de Noël, spectacle pyrotechnique animé par Show Time Évent et arrivée du Père Noël sur sa moto !
Courchelettes 59552 Nord Hauts-de-France +33 6 62 93 93 15
English :
The Municipality of Courchelettes invites you to discover its Christmas Market from 4pm.
And from 6:30pm: Flash Mob, Christmas Parade, fireworks show by Show Time Évent and Santa’s arrival on his motorcycle!
