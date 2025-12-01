Marché de Noël de Courchelettes

Courchelettes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 16:00:00

fin : 2025-12-18 21:00:00

Date(s) :

2025-12-18

La Municipalité de Courchelettes vous invite à découvrir son Marché de Noël dès 16h.

Et à partir de 18h30 Flash Mob, Parade de Noël, spectacle pyrotechnique animé par Show Time Évent et arrivée du Père Noël sur sa moto !

La Municipalité de Courchelettes vous invite à découvrir son Marché de Noël dès 16h.

Et à partir de 18h30 Flash Mob, Parade de Noël, spectacle pyrotechnique animé par Show Time Évent et arrivée du Père Noël sur sa moto ! .

Courchelettes 59552 Nord Hauts-de-France +33 6 62 93 93 15

English :

The Municipality of Courchelettes invites you to discover its Christmas Market from 4pm.

And from 6:30pm: Flash Mob, Christmas Parade, fireworks show by Show Time Évent and Santa’s arrival on his motorcycle!

L’événement Marché de Noël de Courchelettes Courchelettes a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Douaisis