Marché de Noël de Créaloisirs à Ribemont

Ribemont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Le dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 16h, venez profiter du marché de Noël de de Ribemont organisé par l’association CréaLoisirs dans la cour de la mairie et l’ancienne sale de la cantine.

Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 71 30

English :

On Sunday December 14, 2025 from 10am to 4pm, come and enjoy the Ribemont Christmas market organized by the CréaLoisirs association in the courtyard of the town hall and the former canteen hall.

