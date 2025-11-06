Marché de Noël de créateur.ices à la Cale 2 créateurs Cale 2 Créateurs Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Marché de Noël de créateur.ices à la Cale 2 créateurs13&14, 20&21 décembre — 11h-19hLa Cale 2 Créateurs fait son marché de Noël — et de créateur·ices !Déco, illustration, artisanat, couture, céramique, plantes, livres… bref, plein d’idées cadeaux qui changent !Dans le cadre des festivités de fin d’année, nous avons en effet le plaisir de renouveler notre traditionnel Marché de Noël des Créateurs qui se tiendra les week-ends du 13/14 et 20/21 décembre.Au programme, une nouvelle sélection de créateur·ices, chaque week-end pour encore plus de découvertes et de créativité !L’idée : découvrir le travail de talents locaux, faire des achats plus responsables et repartir avec des trouvailles uniques (ou juste venir se balader, ça marche aussi). De la seconde main sera également proposée pour préparer les fêtes sans se ruiner ni surconsommer.Cet événement vise à mettre en avant le savoir-faire local avec une sélection variée et qualitative de créations artisanales et artistiques. Un marché de Noël porteur de sens, qui valorise les créateur·ices, l’artisanat et la seconde main à l’approche des fêtes de fin d’année.Rendez-vous très bientôt pour un événement chaleureux, festif et créatif !Retrouvez toutes les infos et les exposant·es à venir sur nos réseaux : Instagram & Facebook — @?Cale2createurs. La Cale 2 créateurs

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com