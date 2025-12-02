Marché de Noël de créateurs et créatrices à Scopéli Scopéli Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 10:00 – 17:00

Voir Noël autrement ! C’est ce que propose Scopéli avec son marché de Noël original et responsable. Scopéli, c’est le supermarché pas comme les autres, participatif et coopératif. Et ce jour-là, il sera ouvert à toutes et tous. L’occasion de découvrir ce lieu extraordinaire qui repose sur quatre principes : local, bio, éthique et zéro déchet ! Et tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Une grande aventure humaine. Vous pourrez même faire vos courses sans nécessité d’être coopérateur ! Qui dit marché de Noël dit artisans.La rotonde du supermarché sera remplie de créateurs et d’artistes locaux et scopéliens qui proposeront leurs créations et vous donneront plein d’idées. Admirez les créations textiles, les bijoux en verre, des lampes originales, des mosaïques, des tableaux, des mobiles, des éponges en laine, des vêtements, etc. Toute la magie et le talent d’artisans, souvent « amateurs » passionnés.

