Marché de Noël de créateurs locaux Les petites folies de la glisse Comptoir O Tapas La Rochelle

Marché de Noël de créateurs locaux Les petites folies de la glisse

Comptoir O Tapas 7 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Les Petites Folies de la Glisse, marché de créateurs locaux du Studio Brocoli autour de la glisse, de l’océan et des animaux marins à La Rochelle au Comptoir O tapas !

English : Designer Christmas market Les petites folies de la glisse

Les Petites Folies de la Glisse, Studio Brocoli’s local creators’ market on the theme of gliding, the ocean and marine animals in La Rochelle at Comptoir O tapas!

German : Weihnachtsmarkt der Designer Les petites folies de la glisse

Les Petites Folies de la Glisse, ein Markt mit lokalen Designern des Studio Brocoli rund ums Skifahren, den Ozean und Meerestiere in La Rochelle im Comptoir O tapas!

Italiano :

Les Petites Folies de la Glisse, il mercato di design locale dello Studio Brocoli basato sugli sport da tavola, l’oceano e gli animali marini a La Rochelle presso il Comptoir O tapas!

Espanol : Mercado navideño de creadores Les petites folies de la glisse

Les Petites Folies de la Glisse, el mercado local de diseño de Studio Brocoli en torno a los deportes de tabla, el océano y los animales marinos en La Rochelle, ¡en el Comptoir O tapas!

