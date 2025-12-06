Marché de Noël de créateurs Made in Tarbes IBOS Ibos

Marché de Noël de créateurs Made in Tarbes

IBOS 23 Route de Pau Ibos Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Un événement rassemblant 28 créateurs locaux ouvert à tout public.

HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

Restauration sur place

Le Lien, c’est quoi ?

Situé au pied des Pyrénées sur une friche industrielle, Le Lien réunit des entreprises, associations, commerces, activités sportives et culturelles à impact environnemental et social positif.

English :

An event bringing together 28 local designers, open to all.

OPENING HOURS

Saturday from 10am to 7pm

Sunday from 10am to 6pm

Catering on site

What is Le Lien?

Located at the foot of the Pyrenees on an industrial wasteland, Le Lien brings together companies, associations, businesses, sports and cultural activities with a positive environmental and social impact.

German :

Eine Veranstaltung, bei der 28 lokale Designer zusammenkommen und die allen Besuchern offen steht.

ÖFFNUNGSZEITEN

Samstag von 10h bis 19h

Sonntag von 10h bis 18h

Verpflegung vor Ort

Le Lien, was ist das?

Le Lien befindet sich am Fuße der Pyrenäen auf einer Industriebrache und vereint Unternehmen, Vereine, Geschäfte, sportliche und kulturelle Aktivitäten mit positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen.

Italiano :

Un evento aperto al pubblico che riunisce 28 designer locali.

ORARI DI APERTURA

Sabato dalle 10.00 alle 19.00

Domenica dalle 10.00 alle 18.00

Ristorazione in loco

Che cos’è Le Lien?

Situato ai piedi dei Pirenei su un terreno industriale dismesso, Le Lien riunisce aziende, associazioni, negozi, attività sportive e culturali con un impatto ambientale e sociale positivo.

Espanol :

Un acto abierto al público que reúne a 28 diseñadores locales.

HORARIO DE APERTURA

Sábado de 10.00 a 19.00 h

Domingo de 10:00 a 18:00

Restauración in situ

¿Qué es Le Lien?

Situado a los pies de los Pirineos, en un terreno industrial baldío, Le Lien reúne empresas, asociaciones, comercios, actividades deportivas y culturales con un impacto medioambiental y social positivo.

