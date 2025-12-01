Marché de Noël de créateurs

place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 13:00:00

Date(s) :

2025-12-14

De nombreux créateurs, artistes et artisans seront présents lors de ce marché de Noël, occasion de découvrir ou re découvrir le savoir-faire local dans une ambiance musicale et lumineuse.

.

place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

English :

Numerous designers, artists and craftspeople will be present at this Christmas market, providing an opportunity to discover or re-discover local know-how in a bright, musical atmosphere.

German :

Zahlreiche Schöpfer, Künstler und Kunsthandwerker werden auf diesem Weihnachtsmarkt vertreten sein, eine Gelegenheit, in einer musikalischen und leuchtenden Atmosphäre lokales Know-how zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Una miriade di designer, artisti e artigiani saranno presenti a questo mercatino di Natale, che vi darà la possibilità di scoprire o riscoprire le competenze locali in un’atmosfera luminosa e musicale.

Espanol :

Un gran número de diseñadores, artistas y artesanos estarán presentes en este mercado navideño, dándole la oportunidad de descubrir o redescubrir el saber hacer local en un ambiente luminoso y musical.

L’événement Marché de Noël de créateurs Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme