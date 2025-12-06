Marché de Noël de Cresserons Cour de la Mairie Cresserons

Marché de Noël de Cresserons

Artisans locaux, associations, promenades en poneys et d’autres surprises nourriront cet après-midi festif

Le 6 décembre 2025, nous vous attendons nombreux petits et grands pour un grand moment de convivialité, aux senteurs et aux saveurs de Noël.

Cour de la Mairie 15 rue de Caen Cresserons 14440 Calvados Normandie +33 2 31 37 39 63 mairie@cresserons.fr

English : Marché de Noël de Cresserons

Local craftspeople, associations, pony rides and other surprises will make for a festive afternoon

German : Marché de Noël de Cresserons

Lokale Kunsthandwerker, Vereine, Ponyreiten und andere Überraschungen werden diesen festlichen Nachmittag nähren

Italiano :

Artigiani locali, associazioni, passeggiate su pony e altre sorprese renderanno il pomeriggio di festa

Espanol :

Artesanos locales, asociaciones, paseos en poni y otras sorpresas conformarán una tarde festiva

