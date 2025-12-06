Marché de Noël de Cresserons Cour de la Mairie Cresserons
Marché de Noël de Cresserons Cour de la Mairie Cresserons samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Cresserons
Cour de la Mairie 15 rue de Caen Cresserons Calvados
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Le 6 décembre 2025, nous vous attendons nombreux petits et grands pour un grand moment de convivialité, aux senteurs et aux saveurs de Noël.
Artisans locaux, associations, promenades en poneys et d’autres surprises nourriront cet après-midi festif. .
Cour de la Mairie 15 rue de Caen Cresserons 14440 Calvados Normandie +33 2 31 37 39 63 mairie@cresserons.fr
English : Marché de Noël de Cresserons
Local craftspeople, associations, pony rides and other surprises will make for a festive afternoon
German : Marché de Noël de Cresserons
Lokale Kunsthandwerker, Vereine, Ponyreiten und andere Überraschungen werden diesen festlichen Nachmittag nähren
Italiano :
Artigiani locali, associazioni, passeggiate su pony e altre sorprese renderanno il pomeriggio di festa
Espanol :
Artesanos locales, asociaciones, paseos en poni y otras sorpresas conformarán una tarde festiva
