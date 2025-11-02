Marché de Noël de Crest

Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

À Crest, la période de l’Avent est traditionnellement rythmée par de nombreuses festivités les traditionnels Marché de Noël et Marché aux Santons vous donnent rendez-vous chaque année quelques jours avant Noël, ponctués de nombreuses animations !

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10

English :

In Crest, the Advent period is traditionally punctuated by numerous festivities: the traditional Christmas Market and Santon Market are held every year a few days before Christmas, punctuated by numerous events!

German :

In Crest ist die Adventszeit traditionell von zahlreichen Feierlichkeiten geprägt: Der traditionelle Weihnachtsmarkt und der Santons-Markt laden Sie jedes Jahr einige Tage vor Weihnachten zu einem Treffen ein, das von zahlreichen Animationen begleitet wird!

Italiano :

A Crest, il periodo dell’Avvento è tradizionalmente scandito da una serie di festeggiamenti: il tradizionale Mercatino di Natale e il Mercato di Santon si tengono ogni anno pochi giorni prima di Natale, con tutta una serie di intrattenimenti!

Espanol :

En Crest, el periodo de Adviento está tradicionalmente jalonado de fiestas: el tradicional Mercado de Navidad y el Mercado de Santón se celebran cada año unos días antes de Navidad, ¡con toda una serie de entretenimientos!

