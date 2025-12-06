Marché de Noël de Creully Creully sur Seulles
Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Marché de Noël au château de Creully-sur-Seulles de nombreuses animations sont proposées balada à poney, atelier maquillage enfants, présence du pére noël et restauration sur place intérieure ainsi que extérieure. Le samedi 6 et dimanche 7 décembre de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. .
Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 67 08
English : Marché de Noël de Creully
Christmas market at the Château de Creully-sur-Seulles with pony rides, children’s make-up workshop, Santa Claus and indoor and outdoor catering.
