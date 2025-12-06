Marché de Noël de Creully Creully sur Seulles

Marché de Noël de Creully

Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Marché de Noël au château de Creully-sur-Seulles de nombreuses animations sont proposées balada à poney, atelier maquillage enfants, présence du pére noël et restauration sur place intérieure ainsi que extérieure. Le samedi 6 et dimanche 7 décembre de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. .

English : Marché de Noël de Creully

Christmas market at the Château de Creully-sur-Seulles with pony rides, children’s make-up workshop, Santa Claus and indoor and outdoor catering.

