Marché de Noël de Croix-Chapeau Salle socio-culturelle Croix-Chapeau

Salle socio-culturelle Rue des bleuets Croix-Chapeau Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Croix-Chapeau organise son marché de Noël stands, animations, food trucks, mini ferme…

Salle socio-culturelle Rue des bleuets Croix-Chapeau 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 06 22 68

English : Chirtmas Market in Croix-Chapeau

Croix-Chapeau organizes its Christmas market: stalls, entertainment, food trucks, mini farm…

German : Weihnachtsmarkt in Croix-Chapeau

Croix-Chapeau organisiert seinen Weihnachtsmarkt: Stände, Animationen, Food Trucks, Mini-Bauernhof…

Italiano :

Croix-Chapeau organizza il suo mercatino di Natale, con bancarelle, intrattenimento, camioncini, una mini fattoria…

Espanol : Mercado de Navidad de Croix-Chapeau

Croix-Chapeau celebra su mercado navideño, con puestos, animación, food trucks, una minigranja…

