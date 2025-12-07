Marché de Noël de Croix-Chapeau Salle socio-culturelle Croix-Chapeau
Marché de Noël de Croix-Chapeau Salle socio-culturelle Croix-Chapeau dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Croix-Chapeau
Salle socio-culturelle Rue des bleuets Croix-Chapeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Croix-Chapeau organise son marché de Noël stands, animations, food trucks, mini ferme…
.
Salle socio-culturelle Rue des bleuets Croix-Chapeau 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 06 22 68
English : Chirtmas Market in Croix-Chapeau
Croix-Chapeau organizes its Christmas market: stalls, entertainment, food trucks, mini farm…
German : Weihnachtsmarkt in Croix-Chapeau
Croix-Chapeau organisiert seinen Weihnachtsmarkt: Stände, Animationen, Food Trucks, Mini-Bauernhof…
Italiano :
Croix-Chapeau organizza il suo mercatino di Natale, con bancarelle, intrattenimento, camioncini, una mini fattoria…
Espanol : Mercado de Navidad de Croix-Chapeau
Croix-Chapeau celebra su mercado navideño, con puestos, animación, food trucks, una minigranja…
L’événement Marché de Noël de Croix-Chapeau Croix-Chapeau a été mis à jour le 2025-10-20 par Nous La Rochelle