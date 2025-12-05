Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Cuffy vendredi 5 décembre 2025.

10 Rue des Écoles Cuffy Cher

Tarif : – –

Début : 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Marché gourmand et créatif
Buvette, vin chaud, chocolat chaud, pain d’épice, bière de noël, etc.   .

10 Rue des Écoles Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 06 80 10 31 

English :

Gourmet and creative market

German :

Gourmet- und Kreativmarkt

Italiano :

Mercato gastronomico e creativo

Espanol :

Mercado gastronómico y creativo

L’événement Marché de Noël de Cuffy Cuffy a été mis à jour le 2025-11-09 par Office de Tourisme Loire en Berry