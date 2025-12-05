Marché de Noël de Cuffy Cuffy
10 Rue des Écoles Cuffy Cher
Début : 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
Marché gourmand et créatif
Buvette, vin chaud, chocolat chaud, pain d’épice, bière de noël, etc. .
10 Rue des Écoles Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire
English :
Gourmet and creative market
German :
Gourmet- und Kreativmarkt
Italiano :
Mercato gastronomico e creativo
Espanol :
Mercado gastronómico y creativo
