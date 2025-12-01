Marché de Noël de Cuincy Cuincy
Faites vos emplettes au marché de noël le samedi 13 décembre dès 15h au complexe sportif Roger Couderc, rue du marais. Descente du Père Noël à 17h depuis l’église Saint-Martin, suivi d’un défilé aux lampions à 18h et d’un défilé aux lampions et d’un feu d’artifice vers 19h30.
Shop at the Christmas market on Saturday December 13 from 3pm at the Roger Couderc sports complex, rue du marais. Santa Claus descends from Saint-Martin church at 5pm, followed by a lantern parade at 6pm and a lantern parade and fireworks display at 7:30pm.
