Marché de Noël de Culan

Culan Cher

Début : Dimanche 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Culan prépare Noël!

Le comité d’animations et des fêtes organise un marché de Noël, place du champ de foire de 9h à 18h. Restauration, buvette sur place. Présence du Père Noël et sa boîte aux lettres. Vente d’objets et pâtés aux pommes de terre au profit du Téléthon par les sapeurs pompiers de Culan. .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 92 14 11 comitedesfetesculan@yahoo.com

