Marché de Noël de Culan Culan
Marché de Noël de Culan Culan dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Culan
Culan Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Culan prépare Noël!
Le comité d’animations et des fêtes organise un marché de Noël, place du champ de foire de 9h à 18h. Restauration, buvette sur place. Présence du Père Noël et sa boîte aux lettres. Vente d’objets et pâtés aux pommes de terre au profit du Téléthon par les sapeurs pompiers de Culan. .
Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 92 14 11 comitedesfetesculan@yahoo.com
English :
Culan prepares for Christmas!
German :
Culan bereitet sich auf Weihnachten vor!
Italiano :
Culan si prepara al Natale!
Espanol :
Culán se prepara para la Navidad
L’événement Marché de Noël de Culan Culan a été mis à jour le 2025-11-06 par OT CHATEAUMEILLANT