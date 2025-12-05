Marché de Noël de Cusset Cusset

Marché de Noël de Cusset

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Le succès confirmé du Marché de Noël de Cusset ne cesse d’en faire sa réputation. Pour ce premier week-end de décembre, de nombreuses animations et spectacles mais également plus d’une centaine d’exposants seront présents en coeur de ville.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

The confirmed success of the Cusset Christmas Market continues to build its reputation. For this first weekend in December, the town center will be the setting for a host of events and shows, as well as over a hundred exhibitors.

German :

Der Weihnachtsmarkt in Cusset ist ein voller Erfolg und genießt einen hervorragenden Ruf. An diesem ersten Dezemberwochenende finden im Stadtzentrum zahlreiche Veranstaltungen und Aufführungen sowie mehr als hundert Aussteller statt.

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Cusset continua a consolidare la sua reputazione di successo. Questo primo fine settimana di dicembre vedrà una serie di intrattenimenti e spettacoli, oltre a più di cento espositori nel cuore della città.

Espanol :

El Mercado de Navidad de Cusset sigue consolidando su reputación de éxito. El primer fin de semana de diciembre, más de un centenar de expositores en pleno centro de la ciudad y un sinfín de animaciones y espectáculos.

