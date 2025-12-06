MARCHÉ DE NOËL DE CUXAC-CABARDÈS Cuxac-Cabardès
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
Venez célébrer la magie des fêtes au marché de Noël de Cuxac-Cabardès !
Vous y retrouverez le marché des artisans et producteurs, la présence du Père Noël, des balades à poneys, un tirage de tombola, ainsi que des séances de maquillage pour enfants et adultes.
Un orgue de barbarie et une chorale viendront également apporter une touche musicale à cette journée conviviale. À 19h, le feu d’artifice illuminera le village.
Tout au long de la journée, la buvette proposera crêpes et vin chaud, et à midi, vous pourrez profiter d’une restauration sur place avec des plats individuels.
Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 70 93 29 72 gcom1155@yahoo.fr
English :
Come and celebrate the magic of the festive season at the Cuxac-Cabardès Christmas market!
You’ll find a market of craftsmen and producers, Santa Claus, pony rides, a tombola draw, and face painting for children and adults.
A barrel organ and a choir will also add a musical touch to this convivial day. At 7pm, fireworks illuminate the village.
Throughout the day, the refreshment stand will be serving crêpes and mulled wine, and at midday, you can enjoy on-site catering with individual dishes.
German :
Feiern Sie den Zauber der Festtage auf dem Weihnachtsmarkt von Cuxac-Cabardès!
Hier finden Sie den Markt der Kunsthandwerker und Produzenten, die Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Ponyreiten, eine Tombola-Verlosung sowie Schminken für Kinder und Erwachsene.
Eine Drehorgel und ein Chor sorgen für musikalische Unterhaltung an diesem geselligen Tag. Um 19 Uhr erleuchtet ein Feuerwerk das Dorf.
Den ganzen Tag über werden Crêpes und Glühwein angeboten, und mittags können Sie sich mit individuellen Gerichten verpflegen.
Italiano :
Venite a celebrare la magia delle feste al mercatino di Natale di Cuxac-Cabardès!
Troverete un mercato di artigiani e produttori, Babbo Natale, passeggiate su pony, tombola e pittura del viso per bambini e adulti.
Un organo a canne e un coro aggiungeranno un tocco musicale a questa giornata conviviale. Alle 19.00, i fuochi d’artificio illumineranno il villaggio.
Per tutta la giornata, il punto di ristoro servirà crêpes e vin brulé, mentre a mezzogiorno sarà possibile usufruire del servizio di catering in loco con piatti individuali.
Espanol :
Venga a celebrar la magia de las fiestas en el mercado navideño de Cuxac-Cabardès
Encontrará un mercado de artesanos y productores, Papá Noel, paseos en poni, sorteo de una tómbola y pintacaras para niños y adultos.
Un organillo y un coro pondrán la nota musical a esta jornada de convivencia. A las 19:00, fuegos artificiales iluminarán el pueblo.
Durante todo el día, el puesto de refrescos servirá crepes y vino caliente, y a mediodía podrá disfrutar de un catering in situ con platos individuales.
