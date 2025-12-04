Marché de Noël de Dechy Dechy
Marché de Noël de Dechy samedi 20 décembre 2025.
Rue Victor Hugo Dechy Nord
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Venez faire un tour sur le marché de Noël de Dechy !
50 exposants vous attendent à la Ferme Jacquard, avec un carré brasserie et de nombreuses animations !
Rue Victor Hugo Dechy 59187 Nord Hauts-de-France
Come and visit the Dechy Christmas market!
50 exhibitors await you at the Ferme Jacquard, with a brasserie square and lots of entertainment!
