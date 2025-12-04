Marché de Noël de Dechy Dechy

Marché de Noël de Dechy

Venez faire un tour sur le marché de Noël de Dechy !

50 exposants vous attendent à la Ferme Jacquard, avec un carré brasserie et de nombreuses animations !

English :

Come and visit the Dechy Christmas market!

50 exhibitors await you at the Ferme Jacquard, with a brasserie square and lots of entertainment!

