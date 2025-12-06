MARCHÉ DE NOËL DE DOMMARIEN Dommarien
Camping Municipal de la Pelletière Dommarien Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Tout public
Nombreuses animations
Tombola 100 % gagnante
Tartiflette géante
Crêpes
Buvette
Père Noël
De nombreux artisans et stands .
Camping Municipal de la Pelletière Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 41 98 78 52 marchedenoel.dommarien@gmail.com
