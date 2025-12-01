Marché de Noël de Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Samedi 2025-12-20

Ce charmant marché de Noël rassemblera exposants et artisans dans la salle de la Zinsel, ponctué de douces mélodies jouées et chantées par les élèves de l’école et de l’harmonie municipale.

A la salle de la Zinsel, cet événement rassemblera une vingtaine de stands de produit du terroir et de fabrications artisanales.

Avant la période des rendez-vous de Noël, il permettra de faire les dernières emplettes aux sons de l’harmonie de l’Echo des Vosges et des chants interprétés par les élèves de l’école.

Une bonne occasion pour passer un bon moment ensemble! .

Rue du Stade Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 59 48 48 didier.carmaux@ac-strasbourg.fr

English :

This charming Christmas market will bring together exhibitors and craftspeople in the Zinsel hall, punctuated by sweet melodies played and sung by schoolchildren and the municipal wind band.

German :

Dieser charmante Weihnachtsmarkt versammelt Aussteller und Kunsthandwerker im Zinsel-Saal, untermalt von sanften Melodien, die von den Schülern der Schule und der Harmonie Municipale gespielt und gesungen werden.

Italiano :

Questo affascinante mercatino di Natale riunirà espositori e artigiani nella sala Zinsel, scandito da dolci melodie suonate e cantate dagli alunni della scuola e dalla banda musicale comunale.

Espanol :

Este encantador mercado navideño reunirá a expositores y artesanos en la sala Zinsel, amenizado por dulces melodías interpretadas y cantadas por alumnos de la escuela y la banda de música municipal.

