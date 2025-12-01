Marché de Noël de Douadic Douadic

Marché de Noël de Douadic

Place de l’église Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Animations de Noël à faire en famille.Familles

Plusieurs animations attendent les enfants et leurs parents balade à poney, manège pour les enfants, photo avec le Père Noël, exposants, vin chaud et pâtisseries maison, tombola. La ludothèque sera ouverte. .

Place de l’église Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 11 92

English :

Christmas entertainment for all the family.

German :

Weihnachtsanimationen für die ganze Familie.

Italiano :

Divertimento natalizio per tutta la famiglia.

Espanol :

Diversión navideña para toda la familia.

