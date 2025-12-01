Marché de Noël de Douadic Douadic
Marché de Noël de Douadic Douadic samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de Douadic
Place de l’église Douadic Indre
Gratuit
Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Animations de Noël à faire en famille.Familles
Plusieurs animations attendent les enfants et leurs parents balade à poney, manège pour les enfants, photo avec le Père Noël, exposants, vin chaud et pâtisseries maison, tombola. La ludothèque sera ouverte. .
Place de l’église Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 11 92
English :
Christmas entertainment for all the family.
German :
Weihnachtsanimationen für die ganze Familie.
Italiano :
Divertimento natalizio per tutta la famiglia.
Espanol :
Diversión navideña para toda la familia.
