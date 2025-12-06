Marché de Noël de Douai Frais-Marais

Rue de Coulommiers Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez faire un tour sur le marché de Noël de Frais-Marais. Au programme stands, spectacle, zumba, mascottes et visite du Père Noël.

Samedi 6 décembre de 10h à 19h à la salle des fêtes de La Solitude.

Venez faire un tour sur le marché de Noël de Frais-Marais. Au programme stands, spectacle, zumba, mascottes et visite du Père Noël.

Samedi 6 décembre de 10h à 19h à la salle des fêtes de La Solitude. .

Rue de Coulommiers Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 82 00

English :

Come and visit the Frais-Marais Christmas market. On the program: stalls, shows, zumba, mascots and a visit from Santa Claus.

Saturday, December 6, from 10am to 7pm at La Solitude village hall.

L’événement Marché de Noël de Douai Frais-Marais Douai a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Douaisis