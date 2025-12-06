Marché de Noël de Douai Frais-Marais Douai
Rue de Coulommiers Douai Nord
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez faire un tour sur le marché de Noël de Frais-Marais. Au programme stands, spectacle, zumba, mascottes et visite du Père Noël.
Samedi 6 décembre de 10h à 19h à la salle des fêtes de La Solitude.
Rue de Coulommiers Douai 59500 Nord Hauts-de-France
English :
Come and visit the Frais-Marais Christmas market. On the program: stalls, shows, zumba, mascots and a visit from Santa Claus.
Saturday, December 6, from 10am to 7pm at La Solitude village hall.
