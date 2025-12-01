Marché de Noël de Douville-en-Auge Église Douville-en-Auge

Marché de Noël de Douville-en-Auge

Église Place du Carrelet Douville-en-Auge Calvados

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Venez profiter avant les fêtes de Noël de ce marché riche en animations maquillage pour les enfants, vente de produits locaux et objets créatifs sur Noël seront à découvrir tout au long de cet évènement.

Église Place du Carrelet Douville-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 39 03 95 mairie.douville.en.auge@wanadoo.fr

English : Marché de Noël de Douville-en-Auge

Come and enjoy this market with its many activities before Christmas: face-painting for children, sales of local products and Christmas crafts will be on offer throughout the event.

German : Marché de Noël de Douville-en-Auge

Genießen Sie vor den Weihnachtsfeiertagen diesen Markt, der reich an Animationen ist: Kinderschminken, Verkauf von lokalen Produkten und kreativen Objekten rund um Weihnachten sind während der gesamten Veranstaltung zu entdecken.

Italiano :

Venite a godervi questo divertente mercatino in vista del Natale, con pittura sul viso per i bambini, vendita di prodotti locali e artigianato natalizio.

Espanol :

Venga a disfrutar de este divertido mercado en vísperas de Navidad, con pintacaras para los niños, venta de productos locales y artesanía navideña.

L’événement Marché de Noël de Douville-en-Auge Douville-en-Auge a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Normandie Pays d’Auge