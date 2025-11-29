Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Drevant Drevant

Marché de Noël de Drevant Drevant samedi 29 novembre 2025.

210 le bourg Drevant Cher

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-29
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-29

De nombreuses animations en présence du Père Noël
210 le bourg Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 18 13 22 

English :

Lots of entertainment in the presence of Santa Claus

German :

Zahlreiche Animationen in Anwesenheit des Weihnachtsmannes

Italiano :

Tanta animazione con Babbo Natale

Espanol :

Mucha diversión con Papá Noel

