Marché de Noël de Drevant Drevant
samedi 28 novembre 2026 · Drevant
Informations pratiques
Drevant
Marché de Noël de Drevant
210 le bourg Drevant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
De nombreuses animations en présence du Père Noël. Organisé par Drevant Evénements
Différents exposants, vin chaud pour se réchauffer, tombola avec de nombreux lots à gagner. Une voiture DRIFT et son pilote professionnel Joscelin GENIEYS sera présent pour exposer la voiture et répondre aux questions des visiteurs. Concours de dessin pour les enfants, concours de pull moche pour les adultes. Visite du père Noël à 16h .
210 le bourg Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 18 13 22
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English :
Lots of entertainment in the presence of Santa Claus
L’événement Marché de Noël de Drevant Drevant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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