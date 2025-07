Marché de Noël de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron

Grande Rue Dun-sur-Auron Cher

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 20:30:00

2025-11-29

L’esprit de Noël s’invite à Dun-sur-Auron!

La Municipalité organise son Marché de Noël, Samedi 29 Novembre 2025 de 14h00 à 20h30, de la Place Gustave Vinadelle jusqu’à la Salle du Berry en passant par la Grande Rue.

De multiples exposants seront présents, venez nombreux rencontrer les artisans et commerçants locaux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale bercée par les chants traditionnels de Noël, au programme stands de dégustations, atelier des lutins, et bien d’autres surprises !

En vous souhaitant un agréable week-end dans la magie de Noël !! .

Grande Rue Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 40 76 34 68

English :

Christmas spirit in Dun-sur-Auron!

German :

Die Weihnachtsstimmung hält Einzug in Dun-sur-Auron!

Italiano :

Spirito natalizio a Dun-sur-Auron!

Espanol :

¡Espíritu navideño en Dun-sur-Auron!

