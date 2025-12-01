Marché de Noël de Falaise Falaise

Marché de Noël de Falaise

Place Belle Croix Falaise Calvados

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

La ville de Falaise propose son traditionnel marché de Noël, sur la place Belle Croix et sous les halles le dimanche 14 décembre en présence de producteurs et d’artisans.*

Avec de nombreuses animations tout au long de la journée Luge sur piste , visite du Père Noël, déambulations musicale, concert de Noël au Forum -Théâtre de Falaise et Parade du Père Noël

La journée se terminera avec le feu d’artifice dans le parc de la Fresnaye à 18h15 .

Place Belle Croix Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 61

English : Marché de Noël de Falaise

The town of Falaise will be holding its traditional Christmas market on Place Belle Croix and under the Halles on Sunday December 14, with producers and craftsmen in attendance.

There’ll be plenty of entertainment all day long, including tobogganing, a visit from Santa Claus and a musical parade!

