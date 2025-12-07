Marché de Noël de Faumont Faumont

Marché de Noël de Faumont

Rue Nationale Faumont Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’APE de Faumont vous invite à la toute première édition de son Marché de Noël, qui se tiendra le dimanche 7 décembre de 9h à 18h à la salle des fêtes. Une journée festive et chaleureuse vous attend, placée sous le signe de la convivialité et des découvertes artisanales.

Au programme

Une sélection de créateurs locaux bougies parfumées, couture, fleurs, miel, saucissons et bien d’autres trésors à offrir ou à s’offrir.

Vente de sapins pour embellir votre intérieur.

Un food truck pour régaler les gourmands.

Une buvette pour se réchauffer et papoter.

Et bien sûr, la visite du Père Noël de 11h à 12h et de 16h à 17h, pour émerveiller petits et grands !

Venez nombreux partager ce moment féerique et soutenir les initiatives locales. Un événement à ne pas manquer pour faire le plein de cadeaux uniques et de souvenirs enchantés !

L’APE de Faumont vous invite à la toute première édition de son Marché de Noël, qui se tiendra le dimanche 7 décembre de 9h à 18h à la salle des fêtes. Une journée festive et chaleureuse vous attend, placée sous le signe de la convivialité et des découvertes artisanales.

Au programme

Une sélection de créateurs locaux bougies parfumées, couture, fleurs, miel, saucissons et bien d’autres trésors à offrir ou à s’offrir.

Vente de sapins pour embellir votre intérieur.

Un food truck pour régaler les gourmands.

Une buvette pour se réchauffer et papoter.

Et bien sûr, la visite du Père Noël de 11h à 12h et de 16h à 17h, pour émerveiller petits et grands !

Venez nombreux partager ce moment féerique et soutenir les initiatives locales. Un événement à ne pas manquer pour faire le plein de cadeaux uniques et de souvenirs enchantés ! .

Rue Nationale Faumont 59310 Nord Hauts-de-France ape.faumont@gmail.com

English :

The APE de Faumont invites you to the very first edition of its Christmas Market, to be held on Sunday December 7 from 9am to 6pm in the Salle des Fêtes. A warm and festive day awaits you, filled with conviviality and artisan discoveries.

On the program:

A selection of local creators: scented candles, sewing, flowers, honey, sausages and many other treasures to offer or to treat yourself.

Christmas trees for sale to brighten up your home.

A food truck for gourmets.

A refreshment bar to warm up and chat.

And of course, a visit from Santa Claus from 11am to 12pm and from 4pm to 5pm, to amaze young and old alike!

Come one, come all to share this magical moment and support local initiatives. A not-to-be-missed event to fill up on unique gifts and enchanted memories!

L’événement Marché de Noël de Faumont Faumont a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Douaisis