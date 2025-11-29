Marché de Noël de Fegersheim Fegersheim

Marché de Noël de Fegersheim

Place de l’Eglise Fegersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Ce charmant petit marché de Noël villageois se déroule sur le parvis de l’église. Plusieurs commerçants et villageois y proposent leurs créations décorations pour le sapin, cadeaux de toutes sortes, couronnes de l’Avent, décorations de table… Sans oublier les fameux bredle, gâteaux de Noël typiquement alsaciens. La visite du Père Noël et un petit concert dans l’église agrémentent cette journée. 0 .

Place de l’Eglise Fegersheim 67640 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 04 59

