Marché de Noël de Férel 2025

3 La Croix du Guernet Férel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le marché de Noël du Ruisseau Blanc revient à Férel le 14 décembre

Le traditionnel marché de Noël, organisé par l’Amicale laïque de l’école du Ruisseau Blanc, fera son grand retour le dimanche 14 décembre 2024, à la salle polyvalente de Férel, de 10 h à 18 h.

Pour l’occasion, de nombreux exposants venus de tous horizons proposeront leurs créations et produits gourmands bijoux, livres, savons, cosmétiques, décorations, pâtisseries, charcuterie, miel, sel… sans oublier le stand des créations en bois et en tissus, confectionnées avec soin par les parents d’élèves du Ruisseau Blanc.

La journée promet d’être riche en animations la venue du Père Noël, le spectacle lumineux de jonglerie “Iris”, ainsi que les prestations des enfants de l’école enchanteront petits et grands. Le public pourra également profiter d’une bourse aux jouets, d’ateliers maquillage, de jeux en bois, et d’une tombola tout au long de la journée.

Côté restauration, un menu festif sera proposé

Apéritif, bœuf aux épices de Noël accompagné de marrons et d’un duo de riz, puis dessert de fruits.

Le menu adulte est à 11 € et le menu enfant à 8 €. Pour les plus gourmands, crêpes et huîtres seront également disponibles sur place.

Les bénéfices de cette journée permettront de financer les sorties et activités scolaires des élèves du Ruisseau Blanc.

Un rendez-vous convivial et solidaire à ne pas manquer pour plonger dans la magie de Noël ! .

3 La Croix du Guernet Férel 56130 Morbihan Bretagne +33 6 60 42 27 31

L’événement Marché de Noël de Férel 2025 Férel a été mis à jour le 2025-11-14 par ADT 56